All’indomani del Consiglio Comunale sull’approvazione del bilancio il Partito Democratico interviene con una nota ai media in cui fa una disamina della Amministrazione D’Alò e della situazione in cui verte la città secondo la propria opinione.

Ecco il comunicato integrale: “COMUNICATO STAMPA – 5 giugno 2023″

“Il Bilancio 2023-2025 del Comune di Grottaglie non risponde alle aspettative della città. È grande la distanza che c’è tra il Palazzo ed i cittadini. Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP, il Documento Unico di Programmazione, ed il Bilancio di Previsione 2023-2025. È un Bilancio che si muove sostanzialmente in continuità con le scelte amministrative della prima amministrazione D’Alò nonostante l’ingresso in maggioranza di nuovi partiti e gruppi consiliari.

Un Bilancio che non tiene adeguatamente conto del principale documento di programmazione rappresentato dalle Linee Programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale. La limitatissima attività riservata alle Commissioni consiliari, non consente ai Consiglieri comunali di affrontare nei modi e tempi giusti gli argomenti che saranno trattati nel Consiglio Comunale, così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento. Ciò si traduce per la massima assise cittadina in un mortificante ruolo marginale e di mera ratifica di provvedimenti assunti dall’esecutivo.

Dalla lettura del Bilancio emerge l’assenza di una “visione” di una città futura, senza una pianificazione urbanistica, senza una visibile e credibile programmazione in tutti i settori di competenza dell’Ente Locale. Lo si capisce perfettamente guardando allo scarso interesse nei confronti di settori fondamentali dell’economia cittadina, come l’agricoltura, o con l’assenza di una credibile azione nelle politiche sociali e nelle politiche giovanili.

Il degrado in cui versa la città è visibile con piazze, strade e marciapiedi dissestati e il proliferare di erbacce che peggiora la qualità della vita dei cittadini e spesso si traduce in incidenti vari generando continui e costosi contenziosi. Non a caso, nel triennio, si prevede l’accantonamento di un fondo per contenziosi di 4.500.000 €. Poi quando si interviene lo si fa nel peggiore dei modi come avvenuto per la “ciclovia” di via Messapia. Oppure quando si aprono i cantieri con tempi indefiniti e scarso controllo. Sembra che la priorità per questi amministratori sia quello di cancellare le opere del passato con i costosi ed inutili abbattimenti come avvenuto con la fontana di Piazza Verdi e con l’anfiteatro in Piazza Angelo Fago.

Vi è l’aumento della TARI nonostante alcuni servizi previsti nel capitolato non vengano effettuati, ma il Comune paga ugualmente all’impresa per la raccolta dei rifiuti. Mentre si continua a sperare di recuperare i 2.771.985 euro relativi al mancato introito delle royalties della discarica. Nel Bilancio, ancora una volta, manca un segnale di buon senso e di buona volontà a risolvere le due maggiori problematiche che assillano numerose famiglie.

La revisione della tassazione IMU sui terreni dei Comparti C per limitare i costi economici e sociali insopportabili. Tutte le proposte ed iniziative dell’opposizione per una soluzione più equa sono state sistematicamente bocciate dalla maggioranza.

Così come la vicenda dei lavoratori della Teorema, che con il loro costante impegno assicurano una soddisfacente raccolta differenziata dei rifiuti. Nulla è previsto per superare una intollerabile discriminazione salariale e contrattuale dei dipendenti a cui bisogna al più presto dare delle adeguate e soddisfacenti risposte.

Insomma dalla lettura del bilancio emerge l’assenza di sintonia con la comunità. È grande la distanza che c’è tra il Palazzo ed i cittadini soprattutto in questo particolare momento di grave crisi economica e sociale.

Per tutti questi motivi il gruppo consiliare del Partito Democratico, in coerenza con il mandato elettorale esercitato con una opposizione costruttiva, ha espresso un voto negativo al DUP e al Bilancio 2023-2025. IL GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO DI GROTTAGLIE”