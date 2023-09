Pubblicità in concessione a Google

Autobus scuola Taranto. Da giovedì 14 settembre entra in vigore il nuovo orario invernale scolastico di Kyma Mobilità (disponibile sul sito www.kymamobilita.it) con molte novità, tra cui le numerose nuove corse per gli studenti.

Durante gli orari di maggiore flusso, infatti, è stato predisposto sia il potenziamento delle linee esistenti, sia l’attivazione di nuove “corse scolastiche” da/per la città sulle principali direttrici: Paolo VI, Statte, Lama e i capolinea di Pezzavilla, Saturo/Leporano e Sanarica/San Donato.

In questa occasione, inoltre, per la prima volta gli studenti potranno utilizzare anche i nuovi autobus ibridi Mercedes “Citaro” che presentano un nuovo e importante innalzamento del livello di confort e di sicurezza per tutti i passeggeri e per il personale di Kyma Mobilità.

«Il nuovo orario invernale elaborato da Kyma Mobilità – ha commentato il Presidente Giorgia Gira – permetterà ai nostri autobus di gestire adeguatamente il flusso degli studenti dei comuni limitrofi per/da Taranto, nonché quello dei ragazzi tarantini verso gli istituti scolastici. Ringrazio tutto il personale di Kyma Mobilità che, ne sono sicura, saprà dimostrare anche in questa occasione professionalità e spirito di appartenenza all’azienda»

Kyma Mobilità ricorda agli studenti e alle loro famiglie che, nell’ambito del programma di “smaterializzazione” degli acquisti dei servizi, già da anni è possibile sottoscrivere l’abbonamento o rinnovarlo on line sul sito www.kymamobilita.it o con l’App “Kyma”; in questo modo, oltre ad evitare di doversi recare di persona all’Ufficio Vendite di Via D’Aquino n.21, sarà possibile conservare la tessera personale e l’abbonamento direttamente sullo smartphone evitando il supporto cartaceo.

Nella chatbot del sito, inoltre, c’è l’assistente virtuale “Kyma” pronta ad aiutare gli utenti meno esperti consigliandoli e indirizzandoli nelle pagine desiderate.