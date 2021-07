Pubblicità in concessione a Google

Avventura a lieto fine per un piccolo rapace nel centro storico di Grottaglie.

Il pulcino, probabilmente un gheppio, caduto dal suo nido e non ancora in grado di volare, rischiava di essere investito da un auto ma – per sua fortuna – è stato notato dal prof. Rosario Quaranta, che ha allertato la Polizia Locale e si è assicurato che al piccolo rapace venissero prestate le cure del caso.

Ecco il racconto di questa avventura a lieto fine, testimonianza di come uomini e animali possano convivere in armonia e rispetto.

“Verso le ore 11 di domenica 18 luglio ho notato con i miei figli Annamaria e Francesco Paolo il bellissimo esemplare, poggiato sulla spalliera di un banco posto all’esterno di un vicino locale pubblico di via Vittorio Emanuele I, proprio di fronte al monastero di S. Chiara.

Il simpatico Falchetto ci guardava spaurito, in attesa forse di un aiuto che per buona fortuna non è mancato: una telefonata al comando dei Vigili Urbani, il reperimento di una cassettina, il delicato posizionamento al suo interno, e la pronta consegna all’addetto del Comando per la tutela che a breve gli verrà assicurata secondo la prevista procedura di salvataggio.

Nel contempo abbiamo anche ascoltato dal nido, posto sul muro del monastero, lunghi e ripetuti versi e richiami di altri due piccoli falchetti che hanno seguito la scena e che, speriamo, attenderanno prudentemente il momento più sicuro per …prendere il volo!”

Nell’augurare al piccolo rapace una vita fatta di lunghi voli e dolci planate, ringraziamo il prof. Rosario Quaranta non solo per la sua testimonianza ma – soprattutto! – per il suo squisito senso civico e la sensibilità dimostrata verso i nostri amici animali.