Il portale “Aziende confiscate” nasce da un progetto dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria e Artigianato (Unioncamere) in partnership con l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC), finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 del Ministero dell’Interno. Tale iniziativa trova fondamento nel principio dell’amministrazione aperta o open government, vale a dire un modello di amministrazione che cerca di rendere procedimenti e decisioni più trasparenti e aperti alla partecipazione dei cittadini, in coerenza con l’Agenda Digitale e la Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020.

Informazioni sui dati pubblicati