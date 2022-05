Pubblicità in concessione a Google

“Con Decreto n. 5 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato lo scorso 15 febbraio l’Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali e singoli Comuni, da finanziare nell’ambito del PNRR, missione 5 componente 2.”

E’ quanto comunica Marianna Annicchiarico, assessora alle politiche sociali, in una nota ai media. “L’Avviso punta a favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.

In particolare, l’investimento 1.1 riguarda interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità; interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti; interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale; interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

L’Investimento 1.2 si rivolge a percorsi di autonomia per persone con disabilità, finalizzato ad allargare all’intero territorio nazionale le progettualità per la “vita indipendente” e per il “dopo di noi” sperimentate negli anni, con attenzione sia agli aspetti legati alla progettazione individualizzata, che agli aspetti legati alla residenzialità e a quelli legati all’autonomizzazione attraverso il lavoro. Infine, l’Investimento 1.3, Housing temporaneo e stazioni di posta, è finalizzato a rafforzare i sistemi territoriali di presa in carico delle persone senza dimora o in povertà estrema attraverso due distinte linee di attività, volte, la prima, a promuovere forme di residenzialità basata sui modelli dell'”housing first” (prima la casa) e, la seconda, alla realizzazione di centri servizi per il contrasto alla povertà diffusi nel territorio.

Nelle passate settimane, l’Ufficio di Piano dell’Ambito 6/TA con Grottaglie comune capofila ha avviato una serie di confronti istituzionali e con le Organizzazioni Sindacali e Terzo Settore del territorio, opportunamente convocate per condividere le misure per le quali presentare la candidatura. Come disposto dal Coordinamento, composto dai Sindaci di tutti e undici i comuni che costituiscono l’Ambito, l’Ufficio di Piano quindi ha proceduto a presentare la propria proposta.

Con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, Elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali/Comuni ammessi al finanziamento previsto dall’Avviso pubblico n. 1/2022, all’Ambito di Grottaglie è stata riconosciuta l’ammissibilità ai seguenti progetti con i relativi importi: per la misura di sostegno alla genitorialità, con ambito di Massafra capofila, 211.500 euro; sostegno all’autonomia anziani non autosufficienti, 200.000 euro; autonomia lavorativa e abitativa delle persone con disabilità, 420.000 euro. Le misure andranno ad intersecarsi con gli interventi sociali dei Piani Sociali di Zona 2022/24 la cui programmazione inizierà a breve con la convocazione dei tavoli tematici e del Tavolo di concertazione.

Un risultato che si ripercuoterà positivamente sulla comunità, cui sono rivolte costanti attenzioni da parte dell’Amministrazione per la quale è prioritaria la realizzazione di servizi di prossimità innovativi e più che mai urgenti in questo periodo storico, caratterizzato da un impoverimento della popolazione e da una emergenza sociale, educativa e di sostegno psicologico che riguarda le fasce più deboli, a partire dalle famiglie e dai minori, dagli anziani, dalle persone con disabilità.” conclude la nota.