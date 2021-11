Pubblicità in concessione a Google

Sabato 6 novembre si assegna la ventisettesima edizione della Coppa Italia di pallacanestro in carrozzina, al termine di una Final Four che partirà venerdì 5 presso il Palasport Campitelli di Grottaglie (Taranto), scelto per il secondo anno consecutivo come sede della manifestazione.

Si tratta dell’ultima appendice della stagione sportiva 2020/2021, il cui calendario è stato inevitabilmente segnato dall’evolversi della situazione pandemica.

A contendersi il trofeo saranno quindi le quattro squadre meglio piazzate alla fine del girone di andata della scorsa Serie A: UnipolSai Briantea84 Cantù, che detiene il trofeo, Avis S. Stefano Sport, la finalista dell’ultima edizione, Deco Metalferro Amicacci Abruzzo e Studio 3A Millennium Basket.

Si parte venerdì 5 novembre alle ore 16 con la prima semifinale tra la testa di serie numero uno, la Briantea84 ed il Millennium Basket di Padova, quarta testa di serie e sorpresa della scorsa serie A, chiusa con la conquista di una inattesa semifinale Scudetto; a seguire, dalle ore 18.30, una delle sfide più tradizionali del basket in carrozzina italiano, il derby dell’Adriatico tra il S. Stefano di Porto Potenza Picena, campione d’Italia nel 2019 e finalista delle ultime due edizioni della Coppa Italia, e la rinnovata Deco Abruzzo, allenata da Carlo Di Giusto, il commissario tecnico azzurro. La finale è in programma sabato 6 novembre alle ore 11.30 (subito dopo la finale per il podio, con palla a due alle ore 9) e sarà trasmessa in diretta da Rai Sport, con cronaca di Lorenzo Roata e commento tecnico di Fabio Raimondi.

La UnipolSai Briantea84 ha conquistato ben sette edizioni della Coppa Italia, le ultime cinque consecutive. L’ultima squadra ad alzare la coppa prima di questo filotto fu il Santa Lucia Roma nel 2015. Tra le altre partecipanti, solo il Padova Millennium Basket ha nel proprio palmares una Coppa Italia, quella del 2007, conquistata in finale contro Taranto.

La squadra vincitrice della Coppa Italia 2021 conquisterà il diritto di partecipare alla prossima Supercoppa Italiana, in calendario domenica 21 novembre a Meda. Già qualificata la UnipolSai Briantea84 Cantù in quanto campione d’Italia nella stagione 20/21; qualora i lombardi dovessero vincere anche la coppa nazionale, a sfidarli in Supercoppa sarà l’altra finalista di questa Final Four.

Lo scorso anno la Coppa Italia di Grottaglie fu il primo evento organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19: il 13 e 14 novembre 2020, dopo 265 giorni di inattività, si tornò in campo in un PalaCampitelli allora a porte chiuse. Per l’edizione 2021 è invece consentito l’ingresso degli spettatori muniti di green pass.

Anche per questa edizione la Coppa Italia di pallacanestro in carrozzina è dedicata alla memoria del professor Antonio Maglio, tra i padri fondatori del paralimpismo italiano.