Pubblicità in concessione a Google

Una bella iniziativa domenica mattina a Grottaglie. La comunità parrocchiale della Madonna del Rosario, per vivere al meglio l’inizio dell’anno scolastico che avverrà per molti lunedì 11, ha previsto per domenica 10 settembre la Benedizione degli zaini e dei diari.

Pubblicità in concessione a Google

Tutti i bambini e i ragazzi del catechismo sono invitati a prendere parte alla messa, portando con se i propri materiali scolastici, durante la funzione delle 10.