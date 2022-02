Pubblicità in concessione a Google

Arriva anche a Taranto la Big Bench.

Cos’è la Big Bench

La “BIG RED BENCH #1” di Chris Bangle è un’installazione artistica che riproduce la panchina tipica di un giardino pubblico ma fuori scala. Sono molte finora le panchine ufficiali realizzate nella zona Langhe e Roero, ma c’è una continua richiesta ad ampliare il numero in altre località italiane ed anche all’estero ed oggi è stata installata anche a Taranto.

La Big Bench sul Mar Piccolo

Posizionare una grande panchina sulle alture che circondano il secondo seno del Mar Piccolo è una grande scommessa e al contempo un sogno che si realizza: far scoprire che in una grande città come Taranto esistono luoghi come questo immersi nella natura che avvolgono i visitatori in un misto di luce solare, azzurro del mare e verde della campagna pugliese.

Dalla panchina possiamo ammirare i palazzi della città in lontananza, il grande ponte di Punta Penna, le coltivazioni di mitili e le barche sul mare, la Palude LA Vela, oasi WWF dove soggiornano aironi cinerini e fenicotteri rosa e più vicino l’Antico Convento dei Battendieri risalente al 1597, monumento storico che da solo racchiude secoli di storia.

Seduti sulla panchina gigante ci sembrerà di poter catturare tutta la bellezza della natura con lo smartphone, e allo stesso tempo comprenderemo che non sarà sufficiente poichè solo stando lì, con sguardo attento, consapevole e profondo potremo riuscirci.

ATTIVITA’ DOVE TROVARE TIMBRI E PASSAPORTI:

ASSOCIAZIONE CULTURALE – B&B TERRA DI SPARTA | Corso Umberto I, 167 – 74123 Taranto (TA) | Tel. 333.1572496 | Sempre aperto.

ASS. CULTURALE L’OASI “CONVENTO DEI BATTENDIERI” | S.P. 78 – Circummarpiccolo, zona Convento – 74123 Taranto (TA) | Tel. 339.7814466 | Sempre aperto

Cos’è il Big Bench Community Project

Dalle Grandi Panchine di Chris Bangle, ormai un’attrazione simbolo dell’Alta Langa, nasce l’iniziativa BIG BENCH COMMUNITY PROJECT (BBCP) per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala. BBCP è un’iniziativa no profit promossa dal designer americano insieme alla moglie Catherine, cittadini di Clavesana dal 2009, per unire la creatività del team di designer della Chris Bangle Associates S.r.l. alle eccellenze artigiane di quest’area del Piemonte. Le attività del BBCP – a carattere esclusivo senza fini di lucro – prevedono sia il supporto tecnico a chi vuole costruire una nuova Grande Panchina ufficiale, sia la collaborazione con le eccellenze dell’artigianato locale per realizzare prodotti a esse ispirati, che possano dare un piccolo contributo all’economia e al turismo locali, nel segno dello spirito positivo che le Grandi Panchine portano in questa zona.

Una parte del ricavato di ogni vendita, come le donazioni fatte da chi realizza una nuova panchina, sarà devoluta dal BIG BENCH COMMUNITY PROJECT ai Comuni coinvolti e destinata a sostegno delle comunità locali.

Dove trovare la panchina gigante a Taranto

194. TARANTO, queste le coordinate della BIG BENCH a Taranto:

40.49582825886117, 17.33183434595845

Un’opera voluta dalla Associazione B&B Taranto Terra di Sparta