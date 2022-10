Pubblicità in concessione a Google

L’U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 10:00 di lunedì 24 ottobre 2022 saranno messi in vendita i biglietti validi per la gara del campionato di Serie A 2022/2023 LECCE – JUVENTUS in programma sabato 29 ottobre alle ore 18.00 (apertura varchi ore 15:00).

PREZZI Biglietti Lecce – Juve

Settore Tariffa Unica € Tribuna Centrale Sup 200,00 Tribuna Centrale Infer. 130,00 Tribuna Est Inferiore 100,00 Distinti 60,00 Curva Sud 60,00 Ospiti (Distinti Sud Est) 60,00

*più commissioni di servizio Vivaticket

Tenuto conto delle numerose richieste pervenute, saranno messi in vendita, nel rispetto dei limiti di capienza stabiliti dall’autorità competente, gli ulteriori posti solitamente inutilizzati (posti a limitata visibilità).

Così come previsto dal Regolamento d’uso dello stadio, per inderogabili ragioni di sicurezza, i possessori di tali biglietti dovranno assolutamente occupare il posto loro assegnato riportato sul tagliando.

Si invitano i tifosi a:

– prendere visione e a rispettare il Regolamento d’Uso dello stadio comunale “Ettore Giardiniero” di Lecce, il Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso e le disposizioni per il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in occasione di eventi sportivi reperibili per intero sul sito ufficiale (http://www.uslecce.it/page/685425152103/stadio-comunale-ettore-giardiniero);

– premunirsi, in tempo utile, del biglietto d’ingresso;

– raggiungere lo stadio con congruo anticipo per evitare lunghe code davanti ai varchi d’accesso e consentire al personale di servizio di effettuare i necessari controlli di sicurezza;- attenersi alle disposizioni del personale steward preposto all’accoglienza e ai servizi di controllo.

PUNTI VENDITA Biglietti Lecce – Juventus

– BIGLIETTERIA ON-LINE anche il giorno della gara al link uslecce.vivaticket.it (previa registrazione al sito www.vivaticket.it ),in modalità HOME TICKETING, preferibilmente in formato digitale da scaricare sul proprio cellulare.

– PUNTI VENDITA AUTORIZZATI U.S. LECCE

per tutti gli acquisti è obbligatorio esibire documenti d’identità in originale o fotocopie

Punti Vendita Autorizzati

Vedi elenco disponibile al seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

– BOTTEGHINI STADIO – NON ABILITATI ALLA VENDITA DEI BIGLIETTI.

Giorno gara dalle ore 16:00 alle ore 18:45, saranno attivi solo i seguenti servizi:

– RITIRO ACCREDITI

– CAMBIO UTILIZZATORE