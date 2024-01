Pubblicità in concessione a Google

Biglietti Lecce – Juventus: L’U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 10:00 di lunedì 15 gennaio 2024 sarà attiva la vendita dei biglietti validi per la gara del Campionato di Serie A TIM 2023/2024 LECCE – JUVENTUS in calendario domenica 21 gennaio ore 20:45.

Pubblicità in concessione a Google

Fatte salve diverse disposizioni del GOS, l’apertura dei cancelli è prevista alle ore 18.15.

Chi avesse bisogno di informazioni potrà contattare il servizio assistenza Ticketing al nr. 334.2844565

Prezzi biglietti Lecce – Juventus

Settore TARIFFA UNICA €

Tribuna Centrale Sup 200,00

Tribuna Centrale Inf. 130,00

Tribuna Est 100,00

Curve / Distinti 35,00

Ospiti 35,00

più commissioni di servizio Vivaticket

I minori fino al compimento del 6° anno di età avranno libero accesso senza diritto di posto (obbligo del tagliando dal compimento del 7° anno di età).

Dove acquistare i biglietti Lecce – Juventus

 BIGLIETTERIA ON-LINE anche il giorno della gara al link uslecce.vivaticket.it (previa

registrazione al sito www.vivaticket.it),in modalità HOME TICKETING, preferibilmente in formato

digitale da scaricare sul proprio cellulare.

 PUNTI VENDITA AUTORIZZATI U.S. LECCE

per tutti gli acquisti è obbligatorio esibire documenti d’identità in originale o fotocopie

Punti Vendita Autorizzati:Vedi elenco disponibile al seguente link:

https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

 BOTTEGHINI STADIO – Non abilitati alla vendita dei biglietti.

Attivi il giorno della gara dalle ore 18.15 alle ore 21.30 solo per i servizi di RITIRO