Dopo la sconfitta contro la Casertana in casa il Taranto torna a giocare in trasferta. La prossima sfida sarà a Potenza.

Il programma settimanale prevede una seduta nel pomeriggio di oggi, mentre sabato i rossoblù si alleneranno in mattinata. La rifinitura, prima della partenza per Potenza, è prevista per domenica pomeriggio.

Biglietti Potenza – Taranto

La società Taranto FC 1927 comunica che per la trasferta di Potenza sono stati messi a disposizione 500 biglietti per i tifosi rossoblù, acquistabili sino alle ore 19:00 di domenica 03 dicembre.

I tagliandi, del costo di € 13,00 + diritti di prevendita, potranno essere acquistati presso tutte le ricevitorie della GO2.

Punti venditi a Taranto:

Pausa Caffè, in Viale Trentino n5

Rivendita Online

La sfida si svolgerà il 4 Dicembre alle 20:45.