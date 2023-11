Pubblicità in concessione a Google

Dopo la vittoria con il Brindisi il Taranto torna a giocare. Il 27 novembre match casalingo contro la Casertana.

Pubblicità in concessione a Google

Sarà il Sig. Marco Emmanuele della sezione di Pisa a dirigere la quindicesima giornata di campionato, in programma Lunedì 27 Novembre alle ore 20:45 contro la Casertana, presso lo stadio “Erasmo Iacovone”. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti: Matteo Pressato della sezione di Latina e Antonio D’Angelo della sezione di Perugia. Il quarto ufficiale sarà il Sig. Giorgio Vergaro della sezione di Bari.

Biglietti Taranto – Casertana

La società Taranto Football Club 1927 comunica che è possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara Taranto-Casertana in programma lunedì 27 novembre alle ore 20:45 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per la 15^ giornata nel Girone C del Campionato Nazionale Serie C Lega Pro.