Pubblicità in concessione a Google

Grande sfida quella che attenderà il Taranto (e la città di Taranto) il prossimo 24 febbraio: allo Iacovone arriva il Catania.

Pubblicità in concessione a Google

Una partita dal sapore particolare, una rivalità accesa, una tifoseria che farà sicuramente sentire la sua voce per tutta la sfida programmata con inizio alle 16:15.

Il Taranto arriva a giocarsi in casa questa partita dopo il pareggio ottenuto a Crotone.

Al momento il Taranto ha 46 punti, si trova al quinto posto in classifica. Sopra a 2 punti il Benevento e l’Avellino. A 49 il Picerno e a 55 la Juve Stabia. Il Catania è a meno di metà classifica con 34 punti ma vanta una delle migliori difese: solo 21 gol subiti, davanti hanno solo le prime tre in classifica.

Prevendita Biglietti Taranto – Catania

La società Taranto Football Club 1927 comunica che dalle ore 16:00 sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara Taranto-Catania in programma sabato 24 febbraio alle ore 16:15 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per la 28^ giornata nel Girone C del Campionato Nazionale Serie C Lega Pro.

Dove comprare Biglietti Taranto – Catania

Tutti i tagliandi sono disponibili esclusivamente online sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita convenzionati vivaticket.

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Intanto sono arrivate notizie dal Giudice Sportivo, nella seduta del 19 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 2.000,00 alla società del TARANTO

A) per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1 al 21° minuto del primo tempo, e al termine della gara mentre le squadre rientrano negli spogliatoi, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; ripetuti nella prima circostanza per due minuti e nelle seconda circostanza ripetutamente,

2 al 21° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti per due volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1 nell’aver lanciato, al 24°, 29°, 31° e 34° minuto del secondo tempo, quattro bottigliette piene d’acqua, sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2 nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell’aver divelto due porte e due maniglie ivi installate;

C) per avere un suo sostenitore, urlato una frase durante il minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso il cantiere di Via Mariti, Firenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei cori sub A) n. 1, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR) Mamadou Yaye Kanoute

AMMONIZIONE (VIII INFR) Cristian Riggio

AMMONIZIONE (VII INFR) Simone Calvano, Antonio Ferrara