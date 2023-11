Pubblicità in concessione a Google

Grande partita in programma domenica allo stadio Erasmo Iacovone. Il Taranto ospita la capolista Juve Stabia.

In caso di vittoria la squadra di Eziolino Capuano accorcerebbe di molto lo svantaggio con i campani in classifica, andando ad un solo punto di distacco.

Il Taranto ha ottenutola terza vittoria consecutiva, la sesta complessiva in campionato, con una gran bella prova ai danni del Messina. Ad indirizzare il match è una doppietta di Bifulco arrivata nei primi 21′ di gara.

La Juve Stabia ha un ruolino di marcia che che visto 3 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 5 partite. Il Taranto ha realizzato 4 vittorie e una sconfitta. Meglio del Taranto nelle ultime cinque giornata ha fatto solo l’Avellino, seconda in classifica a sole due lunghezze dalla Juve Stabia (in meno) e a due dal Taranto (in più).

Biglietti Taranto – Juve Stabia

La società Taranto Football Club 1927 comunica che è possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara Taranto-Juve Stabia in programma domenica 5 novembre alle ore 18:30 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per la 12^ giornata nel Girone C del Campionato Nazionale Serie C Lega Pro. Inoltre si comunica che sarà nuovamente possibile acquistare i tagliandi, oltre che in tutti i punti vendita autorizzati, anche presso l’ufficio della porta 8 dello Stadio Erasmo Iacovone (lato tribuna) dalle ore 9:00 alle ore 19:00 di venerdì e sabato e dalle ore 9:00 alle ore 15:00 di domenica.