La società Taranto Football Club 1927 comunica che dalle 17:00 sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara Taranto-Monopoli in programma lunedì 11 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per la 17^ giornata nel Girone C del Campionato Nazionale Serie C Lega Pro.

