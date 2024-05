Pubblicità in concessione a Google

Dopo il passaggio del primo turno dei Playoff ai danni del Latina, il Taranto continua il suo sogno verso la serie B. E’ bastato un pareggio a far qualificare la squadra di mister Capuano al turno successivo, poichè il Taranto ha beneficiato del miglior piazzamento in classifica rispetto ai laziali.

Il Picerno arriva allo Iacovone dopo aver sconfitto in casa per due reti a zero il Crotone: grazie a un gran goal del capitano Esposito nel primo tempo e nel finale con D’Agostino a chiudere il passaggio definitivo al secondo turno.

La partita si giocherà sabato alle 20.30 allo Iacovone.

Biglietti Taranto – Picerno

I tagliandi saranno disponibili molto probabilmente sul circuito Vivaticket a breve.