La società Taranto Football Club 1927 comunica che è possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara Taranto-Potenza in programma sabato 06 aprile alle ore 18:30 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per la 35^ giornata nel Girone C del Campionato Nazionale Serie C Lega Pro.

Dove comprare Biglietti Taranto – Potenza

Tutti i tagliandi sono disponibili esclusivamente online sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita convenzionati vivaticket.

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Settore ospiti Biglietti Taranto – Potenza

La società Taranto Football Club 1927 comunica che dalle ore 17:00 di mercoledì 03 marzo, è attiva la prevendita per il settore ospiti. La stessa terminerà alle ore 19:00 di venerdì 05 aprile.

L’acquisto dei tagliandi, 100 a disposizione, è riservato ai possessori di Fidelity Card del Potenza. Il costo dei tagliandi è di € 13,50 (comprensivi di diritto di prevendita).

Tutti i tagliandi sono disponibili esclusivamente nei punti vendita convenzionati vivaticket.

La società Taranto Football Club 1927 comunica che la conferenza stampa di mister Capuano, prima della gara con il Potenza, si terrà alle ore 12:30 di venerdì 05 marzo, presso la sala stampa dello Stadio Erasmo Iacovone.

Il Giudice Sportivo nella seduta del 1 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

Ciro Panico

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

Mirko Miceli

AMMONIZIONE (III INFR)

Simone Simeri