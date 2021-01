PROBABILITÀ DI VINCITA DELLA LOTTERIA ITALIA 2020

La probabilità di vincita del premio massimo è 1/11.000.000 in quanto sono stati stampati n. 10.000.000 di biglietti cartacei e generati n. 1.000.000 di biglietti digitali. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello del totale tra biglietti stampati e generati. Il numero dei premi di prima categoria è stabilito in 5, probabilità di vincita 1/2.200.000. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello del totale tra biglietti stampati e generati. L’importo dei premi di prima categoria sarà stabilito (tranne il primo premio pari a euro 5.000.000) alla fine della lotteria sulla base dell’esito della vendita dei biglietti. Il numero e l’importo di eventuali altri premi sarà stabilito alla fine della lotteria sulla base dell’esito della vendita dei biglietti (art. 7 determina direttoriale del 10 settembre 2020 n. 310223/RU).

Con la lotteria Italia, a decorrere dal 5 ottobre e fino all’11 dicembre 2020 e dal 21 al 25 dicembre 2020, vengono inoltre attribuiti premi giornalieri: 73 premi, uno per ciascuna giornata, comunicati durante le puntate della trasmissione televisiva abbinata “Soliti Ignoti – Il ritorno”. I biglietti ai quali sono attribuiti i predetti premi vengono estratti tra tutti quelli per i quali saranno inviati i relativi codici di partecipazione (uno per ciascun biglietto), secondo le modalità previste nel decreto di indizione del 10 settembre 2020 sopracitato. Le probabilità di vincita di tali premi giornalieri variano pertanto in funzione del numero dei codici pervenuti.



Probabilità di vincita della lotteria Italia – Dato storico inclusi i premi attribuiti con modalità istantanea

anno 2014: 1/3,43

anno 2015: 1/4,97

anno 2016: 1/6,21

anno 2017: 1/6,21

La probabilità di vincita sopraindicata è riferita, per le precedenti edizioni della lotteria, al numero complessivo di biglietti vincenti (comprensivo dei premi dell’estrazione finale, dei premi giornalieri e settimanali assegnati nella trasmissione televisiva collegata, nonché dei premi assegnati con modalità istantanea) rapportato al numero complessivo di biglietti venduti.

Probabilità di vincita della lotteria Italia – Dato storico esclusi i premi attribuiti con modalità istantanea

(non presenti nelle edizioni 2018 e 2020)

anno 2014: 1/26.960,70

anno 2015: 1/26.820,56

anno 2016: 1/33.865,54

anno 2017: 1/33.091,92

anno 2018: 1/25.665,90

anno 2019: 1/23.990,25

La probabilità di vincita sopraindicata è riferita, per le precedenti edizioni della lotteria, al numero complessivo di biglietti vincenti (comprensivo dei premi dell’estrazione finale, dei premi giornalieri e settimanali assegnati nella trasmissione televisiva collegata esclusi i premi assegnati con modalità istantanea) rapportato al numero complessivo di biglietti venduti.