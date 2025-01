Biglietti Vincenti Lotteria Italia: pioggia di Premi in Puglia. Anche in provincia di Taranto

Pubblicità in concessione a Google

Biglietti Vincenti Lotteria Italia. La Lotteria Italia 2024 ha regalato una pioggia di premi in Puglia, con biglietti vincenti di seconda, terza e quarta categoria. Tra i premi più alti spiccano i 100.000 euro finiti a Massafra, Foggia e Bisceglie.

Ecco i biglietti di seconda categoria che hanno fatto sorridere i pugliesi:

M 217442 – Massafra (TA) – 100.000 euro

– Massafra (TA) – Q 330398 – Foggia (FG) – 100.000 euro

– Foggia (FG) – 051648 – Distributore locale di Bisceglie (BT) – 100.000 euro

Pubblicità in concessione a Google

Ma non è finita qui: la Puglia è stata protagonista anche con premi di terza categoria, da 50.000 euro ciascuno. Uno di questi è finito a Terlizzi, in provincia di Bari, con il biglietto M 325035.

Infine, ci sono i premi di quarta categoria, da 20.000 euro l’uno, distribuiti in diverse località pugliesi:

I 117108 – Galatina (LE)

– Galatina (LE) E 444488 – Acquaviva delle Fonti (BA)

– Acquaviva delle Fonti (BA) B 028105 – Polignano a Mare (BA)

– Polignano a Mare (BA) D 451539 – Barletta (BT)

– Barletta (BT) B 416543 – Barletta (BT)

– Barletta (BT) E 463331 – Taranto (TA)

– Taranto (TA) D 120946 – Bari (BA)

– Bari (BA) D 351692 – Casarano (LE)

– Casarano (LE) C 132181 – Ceglie Messapica (BR)

– Ceglie Messapica (BR) B 189342 – Mesagne (BR)

Insomma, da nord a sud della regione, la Lotteria Italia ha regalato momenti di gioia a tantissimi pugliesi.

Biglietti Vincenti Lotteria Italia: Boom di vendite in Puglia

Che i pugliesi abbiano una passione per la Lotteria Italia non è una novità, ma quest’anno le vendite hanno raggiunto numeri da record. La regione si è confermata tra le più attive in Italia, con una partecipazione che ha coinvolto piccoli centri e grandi città. La tradizione, unita alla voglia di sognare in grande, ha spinto migliaia di persone a tentare la fortuna.

Questa massiccia partecipazione è stata premiata, con i biglietti vincenti che hanno toccato quasi tutte le province. La magia della Lotteria Italia continua così a unire le comunità, regalando storie di speranza e successi.

Come riscuotere i premi

Se sei tra i fortunati vincitori, ci sono alcune cose che devi sapere per non perdere il tuo premio. Innanzitutto, hai 180 giorni di tempo dall’uscita del Bollettino Ufficiale per presentare il tuo biglietto vincente e richiedere il premio.

Le modalità di riscossione sono indicate nel Regolamento per l’assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2024, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it). È fondamentale conservare il biglietto integro e in buone condizioni, perché sarà necessario esibirlo per confermare la vincita.

Puoi presentare il biglietto:

Di persona , recandoti presso uno degli uffici competenti.

, recandoti presso uno degli uffici competenti. Via raccomandata, inviando il biglietto all’indirizzo indicato sul regolamento ufficiale.

Ricorda, non c’è tempo da perdere: ogni anno ci sono premi che non vengono reclamati, e sarebbe un peccato perdere questa occasione!

L’elenco completo dei biglietti vincenti

Per chi vuole controllare i risultati, l’elenco completo di tutti i 280 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 sarà presto disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Basta accedere alla sezione dedicata e verificare il numero del proprio biglietto.

Se non hai trovato il tuo numero tra quelli elencati sopra, non disperare: potrebbero esserci altre categorie minori che regalano soddisfazioni.

Una tradizione che non tramonta mai

La Lotteria Italia è molto più di un semplice gioco: è un appuntamento che accompagna milioni di italiani durante le feste, regalando sogni e momenti di gioia. E quest’anno, per la Puglia, è stata una vera festa.

Tra Massafra, Foggia, Terlizzi e le tante altre città fortunate, questa edizione resterà sicuramente impressa nella memoria di chi ha vinto e di chi ha vissuto con entusiasmo l’evento.

Che la fortuna continui a sorridere alla nostra regione anche nei prossimi anni!