La gravina di San Biagio a Grottaglie si trasforma in un fiume in piena a seguito di una bomba d’acqua che ha colpito la città: in pochi minuti il fossato si è riempito d’acqua e ha regalato uno eventi unico.

Pochissimi minuti prima che iniziasse la discesa dell’acqua c’erano 4 escursionisti che camminavano sullo stesso sentiero dove si è creato il fiume.

Immagini girate da Gessica Caramia.