Bomba d’acqua su Grottaglie: strade come fiumi in piena

Bomba d’acqua improvvisa e imprevista su Grottaglie, pochi minuti fa, in corrispondenza dell’orario di uscita dalle scuole.

Genitori in attesa bagnati dalla pioggia nonostante gli ombrelli, con i piedi inzuppati per via delle strade diventate di colpo come fiumi e corsi d’acqua. Difficile destreggiarsi nel poco spazio a disposizione, un’impresa il parcheggio, in quanto ognuno ha cercato di avvicinarsi il più possibile con l’auto al portone di uscita dei bambini. Calca e disagi.

