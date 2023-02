Pubblicità in concessione a Google

Il Bonus Acqua potabile è esteso anche al 2023. La Legge di Bilancio 2022 ha prolungato anche per il 2023 questa interessante agevolazione prevista per il biennio 2021-2022. Le domande si potranno inoltrare dal 1 febbraio fino al 28 febbraio.

L’obiettivo del bonus è quello di razionalizzare l’utilizzo dell’acqua e ridurre l’utilizzo e il consumo di plastica (bottiglie, bottigliette, contenitori).

Cos’è il Bonus Acqua

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto di sistemi che migliorino la qualità dell’acqua del rubinetto, proveniente dall’acquedotto. Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta ammonta al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, affreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

A quanto ammonta il Bonus Acqua

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a

• 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche

• 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Come richiedere il bonus

L’importo delle spese sostenute deve essere tracciato, quindi documentato da fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

Ai fini della richiesta del bonus, occorre inoltrare in via telematica all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) la documentazione attestante l’acquisto e la spesa sostenuta attraverso un apposito modello reperibile sui canali web dell’Agenzia delle Entrate.