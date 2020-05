Il Decreto Rilancio ha previsto un buono mobilità, cosiddetto Bonus bici, per l’anno 2020 destinato ai maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (con riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019 ) e nei comuni delle 14 Città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L’elenco dei Comuni (anche al di sotto dei 50.000 abitanti) appartenenti alle suddette Città metropolitane è consultabile sui relativi siti istituzionali.

Il Comune di Francavilla Fontana, città che non supera i 50mila abitanti come requisito del bonus, va oltre il decreto rilancio e sceglie di agevolare gli spostamenti in città con l’erogazione di un contributo per l’acquisto di biciclette tradizionali o a pedalata assistita e di monopattini tradizionali o elettrici.

L’importo del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto del mezzo, e comunque non superiore a 100,00 euro. Le persone interessate dovranno compilare il modulo disponibile sul sito internet istituzionale, allegando la documentazione richiesta. I bonus saranno liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.