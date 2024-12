Pubblicità in concessione a Google

L’allattamento al seno è spesso considerato la scelta migliore per la salute del neonato e della madre. Tuttavia, non tutte le donne hanno la possibilità di vivere questa esperienza. Condizioni mediche particolari possono rendere impossibile l’allattamento naturale, creando sfide emotive ed economiche per le famiglie.

Per affrontare queste difficoltà, esistono supporti specifici, come il bonus latte artificiale promosso dal Comune di Grottaglie in collaborazione con ASL Taranto.