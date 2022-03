Pubblicità in concessione a Google

Sono quadruplicati i contagi di oggi rispetto a ieri in Puglia: 12.007 nuovi casi di contagi Covid su 56.169 test giornalieri (positività al 21,3% dal 15% di ieri) e 13 morti (ieri 4).

In provincia di Bari sono stati individuati 3.669 casi, nella provincia Barletta-Andria-Trani 843, in provincia di Brindisi 1.073, in quella di Foggia 1.534, in quella di Lecce 3.339, in provincia di Taranto 1.403.