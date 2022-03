Pubblicità in concessione a Google

Sono 8.420 i nuovi casi oggi in Puglia su 41.866 test giornalieri. Il tasso di incidenza sale al 20,1% rispetto al 19,5% di ieri. 14 i decessi, ieri erano sette.

La maggioranza dei nuovi contagi è stata riscontrata nelle province di Bari (2.685), Lecce (2.262) e Foggia (1.043). Seguono le province di Taranto (955), Brindisi (805) e Barletta-Andria-Trani (582). Sono residenti fuori regione altre 54 persone positive, mentre è in via di definizione la provincia di appartenenza per altri 34 casi. Delle 113.156 persone attualmente positive 609 (ieri 603) sono ricoverate in area non critica e 38 in terapia intensiva (ieri 35).

La provincia di Lecce prima in Italia (dati Gimbe)

In tutte le Province tranne Isernia ed Aosta si registra un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Salgono da 48 a 66 le Province con incidenza superiore a 500 casi per 100.000 abitanti, di cui ben 17 superano quota 1.000 casi per 100.000 abitanti: Lecce (1.423), Perugia (1.362), Crotone (1.290), Terni (1.262), Agrigento (1.260), Reggio di Calabria (1.170), Siena (1.135), Ragusa (1.123), Grosseto (1.088), Vibo Valentia (1.059), Ascoli Piceno (1.056), Oristano (1.035), Sassari (1.034), Fermo (1.030), Trapani (1.025), Messina (1.009), Lucca (1.004), Matera (965), Arezzo (943), Rieti (938), Frosinone (904), Benevento (872), Latina (871), Palermo (871), Avellino (865), Caltanissetta (856), Cosenza (848), Macerata (837), Livorno (833), Ancona (830), Siracusa (826), Teramo (799), Massa Carrara (799), Bari (789), L’Aquila (780), Bolzano (777), Caserta (774), Venezia (771), Enna (770), Viterbo (762), Roma (749), Brindisi (737), Potenza (736), Foggia (733), Cagliari (733), Padova (728), Pisa (714), Taranto (696), Campobasso (693), Chieti (671), Barletta-Andria-Trani (665), Salerno (659), Pescara (628), Vicenza (599), La Spezia (596), Genova (588), Catanzaro (583), Sud Sardegna (576), Trieste (563), Rovigo (557), Firenze (552), Pesaro e Urbino (544), Napoli (543), Treviso (528), Catania (512) e Isernia (503).