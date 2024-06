Pubblicità in concessione a Google

“È stato un piacere ricevere, qualche giorno fa, la visita del Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci che, personalmente, ha voluto conoscere lo stato dell’arte dei lavori nello storico stabilimento Borsci, una realtà industriale fortemente identitaria e connessa alla storia economica del territorio pugliese.”

A darne comunicazione la Caffo.

“La riqualificazione della struttura prevede la messa in opera di un impianto fotovoltaico su tutta la superficie dello stabilimento e nuove linee di imbottigliamento. Questi interventi, oltre a incrementare la produzione dello storico liquore, rafforzano l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e la sostenibilità.

Durante il sopralluogo, il Sindaco Melucci ha verificato le eventuali necessità di carattere amministrativo e urbanistico, con l’obiettivo di offrire supporto al rilancio dell’attività. Inoltre, con la sua presenza, ha voluto avvalorare la collaborazione tra imprese e amministrazione, una buona pratica che avvantaggia la comunità e il territorio, diffondendo un messaggio positivo e dinamico come esempio virtuoso di cooperazione.”

Si legge nella nota diffusa.

Ha dichiarato il Sindaco Rinaldo Melucci: “In un periodo in cui l’economia globale affronta sfide senza precedenti, è motivo di grande orgoglio vedere una delle nostre realtà industriali non solo aver affrontato e superato un grave periodo di difficoltà, ma resistere e prosperare con determinazione grazie al coraggio, alla professionalità e alla lungimiranza del Gruppo Caffo.

Il marchio Borsci è da sempre sinonimo di eccellenza e tradizione, rappresentando uno dei simboli più autentici del nostro territorio. La capacità della nuova governance di questa azienda di mantenersi fedele alle proprie radici, pur innovando e adattandosi alle mutevoli esigenze del mercato, è un esempio lampante di come si possa coniugare storia e progresso.

Desidero esprimere il mio più sincero plauso a tutti i lavoratori e alla dirigenza della Borsci, che con il loro impegno quotidiano hanno dimostrato che è possibile raggiungere nuovi traguardi di successo. La ripresa di questo storico marchio è un segnale forte e positivo per l’intera comunità tarantina con la dimostrazione che, anche nei momenti difficili, la resilienza e l’ingegno possono tracciare la strada verso un futuro ricco di soddisfazioni e contribuire in modo significativo all’identità e allo sviluppo economico di Taranto“.

Ha ringraziato Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915. “La visita del Sindaco Melucci al nostro stabilimento è stata oltremodo gradita. Oggi siamo in uno stato avanzato di lavori: gli interventi strutturali sono a buon punto e sono in programma gli investimenti per il rilancio del marchio, al quale vogliamo ridare presto l’antico splendore, portando in etichetta Taranto non solo in tutta Italia, ma anche sui mercati internazionali dove il nostro Gruppo opera”.