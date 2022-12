Emanate due ordinanze a Grottaglie per la fine dell’anno: la prima ordinanza (numero 358) vieta, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la vendita per asporto e di somministrazione di bevande contenute in bicchieri di vetro, in bottiglie o altre confezioni di vetro e lattine in Piazza Regina Margherita, Piazza Rossano, Salita Immacolata e vie limitrofe ed il divieto di introdurre all’interno dell’area interessata al pubblico spettacolo contenitori in vetro e lattine e fuochi pirotecnici di qualsivoglia categoria.

La seconda ordinanza (numero 357) vieta l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, anche se in libera vendita dal 31.12.2022 sino alle ore 24:00 del 06.01.2023, su tutto il territorio comunale e la vendita di petardi, botti e fuochi d’artificio in forma ambulante dal 31.12.2022 al 06.01.2023.