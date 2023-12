Pubblicità in concessione a Google

“Taranto dirà no ai Botti quest’anno o sarà il solito coprifuoco?”, è la domanda che in tanti si stanno facendo nelle ultime ore.

Come ogni anno i cittadini, come possono, cercano di mettere al riparo le vetrine dei negozi o i portoni di ingresso degli edifici, per prevenire eventuali danni derivanti dallo scoppio dei botti.

