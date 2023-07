Pubblicità in concessione a Google

Con la pubblicazione della determina di aggiudicazione si chiude la gara per l’appalto integrato relativo alla realizzazione della “linea blu” e del deposito mezzi delle Brt, il progetto che cambierà il trasporto pubblico locale a Taranto.

Aggiudicata per una cifra poco superiore ai 78 milioni di euro, si tratta della più grande gara mai bandita fino a oggi dal Comune di Taranto, la prima in Italia per le dimensioni dell’intervento. La cifra copre le spese della progettazione esecutiva e la realizzazione dell’infrastruttura, che comprende la linea elettrica propriamente detta, il deposito del materiale rotabile (che fungerà anche da officina) e le opere accessorie.

«Questa è una determina storica per la città – le parole dell’assessore all’Urbanistica, alle Infrastrutture Strategiche e alla Mobilità Sostenibile Mattia Giorno – perché definisce un punto di non ritorno: da oggi entriamo nel vivo di questo progetto enorme, rivoluzionario, unico, vedremo presto un cantiere che cambierà il volto della città con un collegamento diretto e rapido tra il quartiere Tamburi e Talsano, a “zero emissioni”. È solo il primo passo, perché tutti i dipendenti impegnati sul dossier Brt, cui va il nostro più sentito ringraziamento, sono anche al lavoro sulla gara per la realizzazione della “linea rossa”, tra il quartiere Paolo VI e il terminal Cimino, e sulla gara per l’acquisto del materiale rotabile, i mezzi che trasporteranno cittadini e turisti in 20 minuti da un capo all’altro della città. È il sogno dell’amministrazione Melucci che si sta avverando, il sogno di un’intera comunità che ha deciso di cambiare la sua storia».

Cos’è il Bus rapid transit (BRT)

Si definisce Bus rapid transit (BRT) o autobus a transito rapido un sistema di trasporto di massa che utilizza la tecnologia degli autobus che viaggiano su corsie preferenziali apposite con lo scopo di aumentare la rapidità del trasporto su gomma tradizionale raggiungendo prestazioni assimilabili a quelle di una metropolitana classica[1].

Il termine è applicato a una grande varietà di sistemi di trasporto pubblici che usano autobus o autobus guidati (Phileas, O-Bahn, Bombardier GLT) per fornire un servizio più rapido rispetto al sistema di trasporto tradizionale su gomma. Spesso viene raggiunto migliorando le infrastrutture esistenti, veicoli e tabelle orarie. L’obiettivo di questi sistemi è di avvicinare la qualità del servizio ai sistemi a guida vincolata (su rotaia) ma mantenendo i costi minori dei sistemi basati su autobus. L’espressione BRT è principalmente utilizzata in Nord America; in Europa e Australia, in altri luoghi viene comunemente chiamata busway o anche quality bus.