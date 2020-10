La festa dei nonni è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, celebrata in onore della figura dei nonni e dell’influenza sociale degli stessi. Tale ricorrenza non è festeggiata in tutto il mondo nello stesso giorno. In gran parte dei paesi l’evento è festeggiato nel mese di settembre o di ottobre.

In Italia è festeggiato il 2 ottobre. Nella tradizione cattolica, i nonni festeggiano come loro patroni i santi Gioacchino ed Anna, genitori di Maria e nonni di Gesù, che vengono celebrati il 26 luglio.

n occasione della Festa dei nonni l’UNICEF Italia sarà presente nel weekend del 30 settembre e 1 ottobre in oltre 400 piazze e centri in tutta Italia con tante iniziative a sostegno dei bambini sperduti.

«La festa dei nonni è per noi un momento di gioia, un momento in cui festeggiare quella figura fondamentale nella vita di ogni bambino che ogni nonno o nonna rappresenta» – ha dichiarato Giacomo Guerrera, Presidente dell’UNICEF Italia.

«Quest’anno dedichiamo la nostra celebrazione della festa dei nonni a tutti i bambini sperduti in fuga da guerre, violenze e povertà, bambini soli che vivono situazioni terribili senza una guida su cui poter contare, un nonno o una nonna al quale stringere la mano.»

L’UNICEF Italia, grazie anche al sostegno di centinaia di volontari, del Dipartimento della Protezione Civile che ha garantito il supporto delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, del Fiat 500 Club Italia e dell’ANA – Associazione Nazionale Alpini promuoverà attività e laboratori incentrati sul tema della “Memoria”: nelle diverse piazze saranno ricordati i giochi di una volta, i mestieri dimenticati, iracconti dei nonni, musiche, balli e tante attività che riguardano le nostre tradizioni popolari.

A fronte di un piccolo contributo, sarà anche offerto un braccialetto, personalizzato per l’occasione, dal valore simbolico, un braccialetto che rappresenta il legame tra nonni e nipoti ma che al tempo stesso può garantire aiuto a un bambino sperduto.

«Con il braccialetto UNICEF prendiamo per mano un bambino sperduto, per proteggerlo, da guerre, povertà e violenza.»

La celebrazione UNICEF della festa dei nonni continua anche il 2 ottobre nelle scuole, aziende ed enti chiusi durante il weekend.