“Buona parte della Pineta non esiste più. Incendio di dimensioni spaventose, non si esclude natura dolosa”

“Siamo ancora qui a Frantella a domare un incendio dalle spaventose dimensioni. Buona parte della pineta non esiste più, e siamo affranti da tutto questo nero fumante che ci circonda, ma poteva andare molto ma molto peggio. E’ stato solo grazie al Presidio in forma stabile della “Croce Verde”, istituito dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno con lo scopo di prevenire gli incendi a Fantiano e Frantella, che si è scongiurato il peggio. Hanno immediatamente allertato Vigili del Fuoco, Protezione Civile locale e forze dell’ordine preoccupandosi di far allontanare subito persone ed animali dalla zona.”

E’ quanto commenta Ciro D’Aló intervenendo a margine del grosso incendio scoppiato a Grottaglie.

“Utilizzare drammi del genere, che oltretutto stanno interessando mezza Italia, per fini propagandistici è davvero di basso livello e poco rispettoso nei confronti delle squadre di lavoro che sono intervenute e che stanno ancora lavorando con temperature infernali.

Purtroppo, la nota ancora più dolente, non si esclude la natura dolosa.”