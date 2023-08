Pubblicità in concessione a Google

Bus Taranto Aeroporto Brindisi: CTP S.p.A. Taranto effettua servizio di collegamento tra Taranto – Brindisi Aeroporto Casale attiva dal lunedì al sabato escluso Festivi. Un servizio molto utile per chi vuole servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere lo scalo brindisino dalla città dei due mari e viceversa.

Pubblicità in concessione a Google

Bus Taranto Aeroporto Brindisi

Bus Taranto Aeroporto Brindisi: Fermata e partenza

A Taranto le partenze avverranno dall’area ex parcheggio camper antistante SARAM/Palamazzola.

Bus Taranto Aeroporto Brindisi: costo biglietto

Il biglietto ha un costo di € 5,50. A partire dal 01/07/2023 il costo del biglietto è passato dagli attuali € 5,50 a € 6,40 come da adeguamento tariffario indetto dalla Regione Puglia.

Bus Taranto Aeroporto Brindisi: informazioni

Per Informazioni rivolgersi al n° verde 099-7324252 (solo da rete fissa)

Dove acquistare i biglietti

Come acquistare i biglietti:

– direttamente a bordo degli autobus

– collegandosi alla biglietteria online PugliaAirbus

– collegandosi al sito www.cotrap.it (***NEW***)

Le biglietterie convenzionate CTP S.p.A. non Dispongono di biglietti PugliAirbus.

Orari Bus Taranto Aeroporto Brindisi

Bus Taranto Aeroporto Brindisi: Orari

Corsa di andata Feriale (dal Lunedì al Sabato)

Taranto (Via Mascherpa, 10) 05:00 10:25 14:10 17:40 20:30

Grottaglie (Piazza Unicef) 05:20 10:45 14:30 18:00 20:50

Brindisi Aeroporto Casale 06:10 11:35 15:20 18:50 21:40

Bus Aeroporto Brindisi Taranto: Orari

Corsa di ritorno Feriale (dal Lunedì al Sabato)

Brindisi Aeroporto Casale 09:00 11:55 16:15 19:05 23:45

Grottaglie (Piazza Unicef) 09:50 12:45 17:05 19:55 00:35

Taranto (Via Mascherpa, 10) 10:10 13:05 17:25 20:15 00:55

«In un anno aumento del 146% della vendita dei biglietti elettronici»

Notevole balzo in avanti nella vendita dei biglietti elettronici per i collegamenti da Taranto verso l’aeroporto di Brindisi. Per la cronaca, il servizio è garantito dal Ctp sin dal 2016 e dall’analisi dei dati emerge il risultato ottenuto.

Il periodo che va da gennaio a giugno del 2023, a confronto con lo stesso arco di tempo dell’anno precedente, registra un incremento dei biglietti acquistati sulla piattaforma on line Itineris che passano da 405 a 998. Questo dato rileva un aumento in termini assoluti pari a 593 biglietti acquistati on line (è il 146,2 per cento).

Notevole variazione in positivo

E, dunque, se il numero dei biglietti cartacei, ovvero quelli acquistati a bordo, resta sostanzialmente invariato (2.400 a 2.134), nel confronto tra i primi mesi del 2022 con quelli del 2023, è proprio il dato relativo agli acquisti su Itineris che segna una notevole variazione in positivo.

Il trend è in ulteriore crescita visto che anche gli indicatori di luglio (in fase di elaborazione) vanno in questa direzione. L’acquisto del titolo di viaggio sulla piattaforma digitale, inoltre, offre anche la possibilità al passeggero di scegliersi il posto nel mezzo in cui viaggerà.

Infine, in un quadro complessivo che tiene conto sia della vendita dei titoli di viaggio cartacei che di quelli elettronici, si registra sempre nel periodo preso in considerazione un aumento di quasi 400 unità.

Miglioramento dei servizi digitali

«Questi dati e in particolare quello relativo alla vendita di biglietti elettronici, attraverso la piattaforma telematica Itineris, dimostrano che la nostra azienda – afferma il presidente del Ctp, Francesco Tacente – sta progressivamente raggiungendo l’obiettivo che si era fissata un anno fa a proposito del miglioramento dei servizi digitali offerti ai nostri utenti e quindi alla comunità della provincia di Taranto».

L’avvocato Tacente guarda già al prossimo futuro e dichiara: «Mentre abbiamo in corso delle interlocuzioni con la Regione Puglia per il potenziamento del servizio, già in autunno dovrebbe essere operativo il terminal realizzato dal Comune di Taranto nell’area antistante il parco Cimino che sarà gestito da Kyma Mobilità.

Si tratterà di un hub cittadino ovvero di un punto di interscambio tra il trasporto pubblico e le auto private. Bene, questa soluzione – assicura Tacente – renderà ancora più conveniente far ricorso ai collegamenti da e per l’aeroporto di Brindisi garantiti dal Ctp. Chi ritornerà a Taranto dal “Papola Casale” – spiega il presidente – potrà salire a bordo di un autobus dell’azienda partecipata del Comune di Taranto per raggiungere così, senza perdere tempo, la propria destinazione».

Riepilogando, il Ctp effettua un servizio di collegamento tra Taranto e Brindisi (aeroporto “Casale”) che è attivo dal lunedì al sabato, escluso i festivi.

Le navette dirette allo scalo brindisino, con un costo di 6,40 euro per ogni biglietto acquistato, partono da via Mascherpa nei pressi della zona compresa tra il PalaMazzola e la “Saram” (per informazioni rivolgersi al numero verde 099-7324252 telefonando solo da rete fissa).

I biglietti possono essere comprati a bordo direttamente dall’autista o collegandosi alla biglietteria on line di Puglia Airbus oppure sul sito del Cotrap (www.cotrap.it).