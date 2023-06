Pubblicità in concessione a Google

Si è tenuta lo scorso 5 giugno anche a Grottaglie la Giornata mondiale dell’Ambiente.

Pubblicità in concessione a Google

Si tratta di una festività proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione dell’istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e viene celebrata ogni anno proprio il 5 giugno a partire dal 1974 con lo slogan Only One Earth.

Sulla manifestazione avvenuta nella città delle ceramiche interviene il movimento politico Grottaglie Democratica che ringrazia pubblicamente le associazioni venatorie Libera Caccia, Arci Caccia, Enal Caccia e Federcaccia per l’iniziativa ecologica denominata Caccia al Rifiuto.

“Una partecipazione nutrita che conferma la sensibilità della nostra città nei confronti delle tematiche ambientali. Adulti e giovani che hanno messo a disposizione un po’ del proprio tempo in nome del bene comune.”

Si legga nella nota diffusa dal movimento.

“Tutti si sono dati da fare per l’intera mattinata, muniti di guanti, rastrelli e buste, ripulendo vaste aree della zona del Fullonese (scuola media Pignatelli), zona Paparazio, complanari sulla TA/BR e via delle Betulle.”

“Ci si è imbattuti in numerosi rifiuti di ogni genere”

“E’ veramente spiacevole trovare rifiuti di ogni genere a ridosso del Parco delle Gravine. Sono però molto fiducioso nel vedere le iniziative delle associazioni.”

Commenta Maurizio Stefani, assessore all’ambiente.

“Questi sono importanti momenti di sensibilizzazione che fanno sentire ogni componente parte di un’unica giusta causa e membro attivo, nonché fondamentale, della nostra comunità”, continua Stefani.

“Continueremo su questa strada, facendo in modo che queste iniziative non rimangono isolate e fini a se stesse, ma entrino a far parte del vivere quotidiano della collettività, cosi come fa Retake, un’altra associazione che svolge le sue attività all’insegna dell’ambiente. Una realtà da prendere come esempio”.