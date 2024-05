Calcio, dove vedere in TV o Streaming Taranto – Latina

Pubblicità in concessione a Google

Tutto pronto per la grande sfida dei Playoff con il sogno di accedere in Serie B. Allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto arriva il Latina. I rossoblù di mister Eziolino Capuano hanno due risultati utili per passare il turno (oltre alla vittoria basta anche il pareggio poichè il Taranto si è piazzato meglio in classifica rispetto ai laziali).

Allo Iacovone, dunque, si replica – ma a campi invertiti – l’incrocio con cui si è chiusa la post-season.

I convocati per Taranto – Latina

Pubblicità in concessione a Google

Dove vedere in TV Taranto – Latina

La partita Taranto – Latina in programma martedì 7 maggio 2024 si potrà seguire in tv su Sky Sport 252 e in streaming su internet su Sky Go, NOW. Dalle 20.30.