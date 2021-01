Una buonissima e volenterosa Woman Grottaglie cade, 2-3, al cospetto del Futsal Rionero.

Primo tempo equilibrato in cui le biancoazzurre di Locorotondo passano dopo una manciata di minuti grazie ad un bel gol di rapina di Lacaita che insacca da pochi passi.

La reazione delle lucane non tarda tanto che dopo pochissimi minuti pervengono al pareggio. La prima frazione termina 1-1.

Nella ripresa la gara è più piacevole e ricca di colpi di scena: sono ancora le grottagliesi ad andare sopra con un gran gol di Bergamotta che da posizione decentrata insacca sotto la traversa.

Le ospiti non ci stanno, reagiscono e pervengono al pareggio maturato per via di una sbavatura difensiva delle padrone di casa.

La partita continua ad essere godibile e sembrava viaggiare verso un risultato di parità finale quando a circa sei minuti dal termine la formazione lucana trova il terzo gol con un gran bel tiro da fuori area su cui Trumino, precedentemente autrice di due interventi importanti, non può nulla.

Gli ultimi due minuti scarsi sono un assedio del team di Locorotondo che con il quinto di movimento sfiorano il gol in due circostanze: la prima su una palla salvata sulla linea e la seconda su una punizione potente di Scarcia ben parata dall’estremo difensore avversario.

Per la cronaca, nella ripresa, Di Sanza colpisce la parte alta della traversa con un bel colpo di testa e sul 2-2 a sfiorare clamorosamente il gol del nuovo vantaggio è Carrubba che a porta vuota calcia da centrocampo con la sfera che termina di qualche centimetro fuori (situazione di portiere in movimento delle lucane) .

Gran prestazione ma resta tanto amaro in bocca per non aver raccolto nemmeno un punto.

Queste le dichiarazioni post gara del tecnico Antonio Locorotondo: “Siamo usciti sconfitti a testa altissima in una gara che alla vigilia si prospettava molto difficile riuscendo a passare due volte in vantaggio sfiorando anche la terza rete in almeno tre circostanze.

Sono contento della cattiveria e della volontà che hanno mostrato le mie ragazze. Dobbiamo ripartire da questa prestazione senza demoralizzarci per il risultato”.

IL RIONERO: “E’ un’ottima squadra ma non mi va di parlare più di tanto delle avversarie. Hanno vinto con un gran bel gol da fuori area e se la sono giocata. Penso solo alle mie ragazze e alla partita di Salerno”.

GLI ASPETTI: “La squadra ha giocato bene con grinta e carattere. Ci manca sempre qualcosa sotto porta e un po’ di fortuna”.

LA SETTIMANA: “Avremo pochissimo tempo per preparare la sfida di giovedì con la Salernitana. C’impegneremo: dobbiamo stare tutti tranquilli e le ragazze devono caricarsi al massimo e credere nelle proprie potenzialità. Credo in loro: possiamo fare punti già in Campania”.