Nell’anticipo di sabato sera ancora una bella vittoria della WFC Grottaglie che con un rotondo 6-3 si è sbarazzata del Castellamare.

Le reti sono state messe a segno da Soloperto autrice di una splendida doppietta, da Di Sanza che firma due marcature e da Cardolini.

Nel post gara queste le dichiarazioni del Dirigente biancoazzurro Giancarlo Santoro: “Quella di sabato è stata una bellissima partita, giocata al cospetto di un buon Castellamare. Gara molto fisica, ma che le ragazze hanno dominato per lunghi tratti giocando quasi esclusivamente nella metà campo avversaria. Non sono mai andate in difficoltà nonostante, ancora una volta, erano contate per via delle tante assenze”.