Pubblicità in concessione a Google

Tutto facile per la Woman Grottaglie che domenica pomeriggio ha passeggiato, in casa, con la Sangiovannese vincendo con il largo passivo di 13-0 restando così saldamente in zona play off.

Pubblicità in concessione a Google

A commentare la vittoria delle biancoazzurre è la mattatrice di giornata, autrice di ben sei gol, Maria Soloperto: “Aver sbloccato subito il risultato ci ha aiutato nella prestazione e nel resto della gara. Il non aver subito gol ci rende felici; abbiamo cercato di dare il meglio non solo in fase d’attacco ma anche e soprattutto in fase difensiva”.

La Classifica: “La classifica, al momento, va al di là delle nostre aspettative iniziali; stiamo lavorando bene e i risultati stanno dando i loro frutti”. La Sangiovannese: “Sicuramente è una squadra in difficoltà con le assenze che si sono fatte sentire; abbiamo comunque affrontato una compagine che ci ha creduto per tutto il tempo: questo le fa onore”.

Grande prestazione: “Ringrazio innanzitutto il tecnico Bommino per la fiducia che mi sta dando; non mi aspettavo queste prestazioni, né tanto meno segnare tutte queste reti. Sono contenta per oggi, non solo per me ma per la prestazione di tutto il gruppo. Puntiamo a continuare su questa linea”.

Tabellino WFC Grottaglie

WFC GROTTAGLIE-SANGIOVANNESE 13-0 Reti: Soloperto (6), Losurdo (2), Bergamotta (2), Di Sanza (2), Convertino

WFC GROTTAGLIE: Lazzari, Cardolini, Carrubba, Convertino, Di Sanza, Soloperto, Losurdo, Fornaro, Trumino, Bergamotta, Scarcia (K). All. Bommino

SANGIOVANNESE: Belcastro, Cali, Carida, Castrovilli, Dardano, Dragan, Muci, Perrucci (K)

Ammonite: ne Espulse: ne