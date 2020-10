Prima sconfitta in campionato per l’Ars et Labor contro il Martina Franca al termine di un incontro giocato per lunghi tratti alla pari.

IL TABELLINO

Marcatori: 60′ Ancora (M), 78′ Mangialardi (M)

Ammoniti: 5′ Delgado (M), 30′ Mangialardi (M), 46′ Venneri (AeL), 61′ Notaristefano (AeL), 63′ Piperis (M), 85′ Pisano (AeL)

Espulsi: nessuno

Ars et Labor Grottaglie: Cusimano, Pisano, Venneri, Fumarola (77′ Sibilla), Miale K (88′ Turco M.), Raponi, Doukourè, Bringas, Notaristefano (77′ Turco F.), D’Amicis, Venza.

A disp.: Caroli, Galeone, Lombardi, D’Alò, Semeraro, Caporusso.

Allenatore: Pizzonia

Martina Calcio: Cocozza, Cappellari, Patronelli, Piperis, Barrera, Fruci, Ardino, Mangialardi, Delgado, Marino K (77′ Camporeale), Ancora (85′ Blazevic).

A disp.: Bacca, Labellarte, Giglio, Diez, Serio, Soldano, Moretti.

Allenatore: Pizzulli

A cura di Giuseppe Patruno