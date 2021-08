Pubblicità in concessione a Google

Primo colpo di mercato messo a segno dall’Ars et Labor Grottaglie che si assicura le prestazioni dell’esperto esterno sinistro cl. 87 Francesco Gallu’.

Già colonna della Virtus Francavilla, dove ha militato per cinque stagioni tra campionati di serie C e serie D, Gallù vanta anche esperienze con Martina Franca e Gallipoli.

Arriva a titolo definitivo dall’ U.S.D. Fasano il poderoso portiere cl. 02 Mattia Pedace.

Portiere dal fisico imponente, 196 cm di altezza, Pedace nell’ultima stagione ha difeso la porta della Juniores nazionale dell’U.S.D. Fasano, orbitando altresì nella prima squadra.

Il difensore Francesco Galeone, grottagliese DOC, prosegue il suo rapporto con L’Ars et Labor Grottaglie.

Tra i giovani emergenti della scorsa stagione, Galeone ha mostrato un non comune attaccamento alla maglia, risultando sempre tra i migliori in campo nelle numerose gare in cui è stato impiegato.

Il centrocampista cl. 99 D’Amicis Cosimo vestirà, per il secondo anno consecutivo, i colori biancoazzurri della sua città natale.

La grande stagione disputata dal centrocampista grottagliese, autore di gol pesantissimi e di prestazioni di altissimo livello, non è passata inosservata agli addetti ai lavori e, nonostante le numerose proposte provenienti anche da categorie superiori, D’Amicis ha sposato senza indugio l’ambizioso progetto del patron La Volpe.