Ancora un picco di temperatura per la città di Taranto in questa estate così calda.

Per domani martedì 25 luglio 2023 previsto un nuovo aumento delle temperature in riva allo Ionio. La provincia di Taranto, come mostra la mappa, sarà una delle più calde in Italia, seconda solo alla provincia di Catania.