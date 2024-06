Pubblicità in concessione a Google

Caldo africano a Taranto. Dopo un week end variabile e soprattutto ventilato, comincia una nuova fase per il Meteo a Taranto e Provincia. Potremmo assistere a una rimonta dell’anticiclone che porterà bel tempo soleggiato e stabile ma sarà accompagnato anche da grande caldo intenso e soprattutto afa.

A partire dalla giornata odierna odierna e per i prossimi giorni fino al fine settimana i valori della colonnina di mercurio saranno in costante ascesa, fino ad arrivare alle giornate più calde che sembrerebbero essere giovedì e venerdì. In queste giornate si prevederebbe la massima intensificazione del calore quando i valori massimi supereranno i 40° C in diverse zone.

Caldo africano a Taranto

Le città più calde saranno Taranto, insieme a Grottaglie, Ginosa, Lizzano, Pulsano, Torricella, Roccaforzata, Statte, Carosino, Faggiano, Palagianello, San Giorgio, Fragagnano, Monteiasi, Palagiano, quando nella giornata di giovedì si raggiungeranno picchi di 41°-42°C

Seguono tra 40° e 38° C le zone di Avetrana, Castellaneta, Montemesola, Monteparano, Sava, Manduria, San Marzano, Crispiano, Massafra.

Un po’ più miti ma sempre calde saranno le zone di Martina Franca, Leporano, Laterza Mottola, che faranno registrare tra i 36° e i 38°C.

Presto nuovi aggiornamenti.