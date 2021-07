Pubblicità in concessione a Google

L’anticiclone africano continua a far sentire i suoi effetti, stringendo in una morsa di caldo e afa le regioni del Sud Italia.

Dopo qualche giorno di relativa tregua il fine settimana di presenta infuocato, con temperature al di sopra della media che potranno arrivare a 40° anche nelle regioni del Centro.

Rimane la probabilità di qualche isolato temporale sui settori alpini e prealpini per eccetto del ciclone atlantico che ha interessato l’Europa centrale.

Puglia ardente

In Puglia le temperature del fine settimana sono previste in aumento; nel Tarantino per venerdì si prevede cielo generalmente sereno con qualche leggera sporadica velatura causata dal grande caldo. Temperature minime superiori ai 20°C con massime che supereranno i 34°C e venti deboli di provenienza settentrionale.

La situazione rimarrà sostanzialmente stabile anche sabato e domenica, mentre per lunedì la temperatura è prevista in leggero aumento, con punte massime che potranno arrivare a 36°C nel primo pomeriggio.

In questi giorni il mare si manterrà calmo o poco mosso, con ode di pochi centimetri che faranno la felicità di chi è già in vacanza sui nostri litorali.