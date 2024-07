Pubblicità in concessione a Google

Pare sia stato uno dei giugno più caldi di sempre. Uno di quelli che ha colpito, come spesso accade, significativamente il settore dell’Agricoltura aggravando la siccità in Puglia.

Pubblicità in concessione a Google

“Si fa sempre più drammatica la conta dei danni in campagna con le produzioni che in molte aree sono state addirittura azzerate, mentre nelle stalle è lotta contro il tempo per reperire il foraggio e l’acqua necessari a salvare gli animali”. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti Puglia, in merito ai nuovi dati dell’Osservatorio europeo Copernicus.

In Puglia è da profondo rosso la stima della produzione di olive che si prevede risulterà dimezzata, mentre sono già in calo di oltre il 50% le produzioni nei campi che rischiano di svuotare gli scaffali, dalle ciliegie al grano fino al miele.