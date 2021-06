Pubblicità in concessione a Google

L’hanno definita fiammata africana lo scenario in atto in queste ore sull’Italia. Una situazione climatica che ha fatto salire la colonnina di mercurio vertiginosamente con picchi fino a 45°C.

Secondo i meteorologi è l’anticiclone africano la causa di questa canicola opprimente che sta colpendo le regione soprattutto del sud. Secondo gli ultimi scenari si ipotizzano punte e picchi ancor maggiori, una previsione che se confermata non troverebbe riscontro negli archivi considerando che siamo ancora alla terza settimana di giugno.

Lo scenario a Grottaglie

Domani la max raggiungerà 35°C, Giovedì 39° C, Venerdì 40° C con la minima che non scenderà oltre i 25° C.

Lo scenario a Taranto

Domani la max raggiungerà 37°C, Giovedì 41° C, Venerdì 42° C con la minima che non scenderà oltre i 24° C.

E’ arrivo quindi un ondata di calore eccezionale.