Pubblicità in concessione a Google

Una bolla di caldo rovente sta attraversando l’Italia da qualche giorno e non accenna affatto a mollare la presa. Il caldo record si farà sentire soprattutto nella prossima settimana, quando il termometro arriverà a superare i 43° C in molte località.

Pubblicità in concessione a Google

Per quanto riguarda Taranto e la sua Provincia si arriverà a superare i 43°C. La sensazione di calore sarà accentuata dall‘afa, aria pesante e umida che non darà tregua nemmeno nelle ore notturne in quanto le temperature non saranno inferiori ai 23°C.

Le zone più calde saranno sicuramente la città di Taranto con caldo opprimente da lunedì a giovedì fino a 43°- 44° C, seguono Manduria e Crispiano che prevedono 44° C tra mercoledì e giovedì; Avetrana, Ginosa e Lizzano con valori simili tra 40° e 43° C; a Grottaglie, Pulsano, Leporano, Massafra si arriverà a 40° C; Martina Franca notoriamente più fresca, oscillerà tra 39° C e 42° C.

Prepariamoci quindi ad affrontare questa ondata di calore, sperando che allenti la sua stretta al più presto.