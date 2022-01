Accanto alla suddetta programmazione saranno di volta affiancati degli eventi “open” a libero accesso, per le sole PRIME DOSI PEDIATRICHE, il primo in ordine cronologico è stato organizzato presso il centro commerciale “Porte dello Jonio” in data 6 gennaio dalle ore 9 alle ore 14; potranno vaccinarsi con formulazione pediatrica del vaccino, fino a esaurimento della fornitura giornaliera di dosi, tutti i bambini nati tra il 7 gennaio 2010 e il 6 gennaio 2017 (5-11 anni).

La modalità, come di consueto per il centro vaccinale Porte dello Jonio, sarà quella “drive through”. Si consiglia pertanto, di far indossare ai propri figli abbigliamento comodo per agevolare la somministrazione.

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie dei minori, affinché queste ultime giungano preventivamente munite di modulo di consenso e anamnesi debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori, condizione che consente di escludere l’utilizzo dei moduli di delega. In mancanza della firma di uno dei genitori, o qualora i bambini siano accompagnati in sede vaccinale da una figura differente, sarà necessario sottoscrivere delega o apposita dichiarazione.

In allegato MODULI da compilare: