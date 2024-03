Cantieri a Grottaglie, CAMBIO viabilità in viale Pignatelli

Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa che a causa della necessità di eseguire allacci alle abitazioni private ubicate frontalmente allo scavo centrale in viale Senatore Gaspare Pignatelli, nel tratto compreso tra via Sant’Elia e via Ennio sarà interdetta completamente la circolazione e la sosta dei veicoli dal 13 al 15 marzo 2024. Obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli provenienti da via A. Pignatelli – della Pace – Sicilia. Per i mezzi di soccorso, 118 e veicoli privati percorso obbligato su Via Senatore Gaspare Pignatelli direzione incrocio Venezia/Ennio (andata e ritorno).