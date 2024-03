Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa che a causa di una perdita d’acqua, Acquedotto Pugliese ha comunicato un intervento urgente in via XXV Luglio. Per consentire l’intervento la viabilità sarà modificata dal 13 al 15 marzo 2024. Per chi proviene da via Ennio e deve raggiungere via XXV Luglio dovrà girare intorno a piazza IV Novembre. La stessa piazza sarà momentaneamente a doppio senso di circolazione.

Pubblicità in concessione a Google