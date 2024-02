Cantieri a Grottaglie, Nuova Ordinanza dal 26 febbraio in Zona Ospedale. Percorso alternativo

Pubblicità in concessione a Google

Emanata nuova ordinanza (la n.47 del 22/02/2024) per istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA per tutti i veicoli dal 26/02/2024 a termine lavori su viale Sen. Gaspare Pignatelli tratto compreso tra via Ennio e A. Pignatelli, con senso di marcia da via A. Pignatelli a Ennio; istituito inoltre il DIVIETO DI SOSTA per tutti i veicoli dal 26/02/2024 a termine lavori su viale Sen. Gaspare PIGNATELLI tratto compreso tra via Sant’Elia I° e A. Pignatelli, ambo i lati; invertito il SENSO UNICO di marcia, di via Sant’Elia I°per tutti i veicoli dal 26/02/2024 a termine lavori , istituendo il SENSO UNICO DI MARCIA da via Senatore Gaspare Pignatelli a XXV Luglio.

L’ordinanza comunica che il PERCORSO ALTERNATIVO PER I MEZZI DI SOCCORSO E I MEZZI DEL 118 direzione Ospedale San Marco e in via Ennio mezzi provenienti da piazza IV Novembre svolta a sx su via Venezia e in via Ennio mezzi provenienti da incrocio Diaz/Campitelli/Madonna di Pompei svolta a dx su via Venezia.

Leggi ordinanza completa qui.